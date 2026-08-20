Legacoop Romagna: “Creare un sistema culturale integrato tra le province romagnole”

Legacoop Romagna in una nota interviene sul rapporto tra le province romagnole in ambito culturale. “Seppure alla fine non coronato da successo, il percorso di candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della cultura, ha creato nuove energie nel rapporto tra cittadini, Istituzioni ed operatori culturali. Superando annosi campanilismi, il nostro territorio ha forse per la prima volta ragionato con un’ottica di sistema, costruendo una proposta frutto di una visione integrata del patrimonio e dei servizi culturali. Attraverso questo approccio corale è stato possibile non solo valorizzare gli aspetti complementari dell’offerta culturale delle due città capoluogo, ma anche coinvolgere l’intera rete dei 30 Comuni della Provincia, gli enti del terzo settore ed il variegato ecosistema della cooperazione. Quello costruito negli scorsi mesi, è un patrimonio di relazioni e dialogo che non deve essere disperso ma, al contrario, sfruttato per fare un ulteriore passo in avanti, a partire da sollecitazioni come quelle lanciate dagli assessori alla Cultura di Cesena e Forlì, Camillo Acerbi e Vincenzo Bongiorno, i quali hanno proposto di rafforzare il collegamento fra i palinsesti culturali dei due Comuni capoluogo e dell’intero territorio provinciale, ragionando anche di forme di promozione condivise. Legacoop Romagna ritiene che questa proposta vada nella giusta direzione e che possa rappresentare il punto di partenza di una strategia più ampia, che miri a coinvolgere anche i territori di Ravenna e di Rimini con l’obiettivo, certamente ambizioso, ma necessario, di una messa a sistema dell’intera offerta culturale della Romagna e di un rafforzamento dei servizi e delle istituzioni culturali delle nostre tre Province”.