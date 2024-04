Le regole per la raccolta funghi

Si è da poco riaperta la raccolta dei funghi in Appennino, un interesse che coniuga ambiente, trekking e gastronomia. Per adesso tutti nei boschi alla ricerca del pregiato prugnolo o prignolo, ma per la raccolta è necessario essere muniti di una apposita autorizzazione rilevabile tramite il pagamento della tassa prevista con PagoPA con accesso riservato solo in determinati giorni: per i residenti all’interno del perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi tutti i giorni; per i residenti nei comuni all’interno del Parco nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; per tutti gli altri martedì, giovedì e sabato e domenica.

Regole certe anche per gli orari, divieto assoluto da un’ora dopo il tramonto fino all’alba per quanto riguarda le zone sempre interdetta la raccolta all’interno della riserva di Sasso Fratino. Il costo annuale del tesserino per i residenti nei comuni montani (Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno nella Valle Savio, Portico San Benedetto, Premilcuore, Tredozio, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio e Rocca San Casciano (Comuni della Romagna forlivese), Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo (Unione Rubicone e Mare) è di 26 euro e ne possono essere rilasciati fino a 20mila poi 60mila giornalieri al costo di 7 euro.