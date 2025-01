Le iniziative per il Giorno della Memoria nel Forlivese

In occasione dell’80° anniversario del Giorno della Memoria, a Forlì e nel comprensorio diversi i momenti di riflessione e approfondimento su una delle pagine più drammatiche della storia.

Forlì

Domenica alle 16 nel salone comunale si terrà il “Concerto per la Memoria” della Banda Città di Forlì, diretta dal maestro Alessandro Spazzoli. Il concerto sarà introdotto dall’assessore Kevin Bravi che, ricollegandosi ai valori della Giornata della Memoria, presenterà la mostra fotografica allestita fino ad oggi dall’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia volta all’inclusione e al rispetto. Sempre domenica, alle 17 il Quartetto Gragnani si esibirà nella Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale “Masini” in corso Garibaldi, 98, nel concerto “Musica per la Memoria”. L’evento è promosso da Anpi Forlì, dall’Associazione “MagicaMenteMozart” e dall’Istituto di Letteratura musicale concentrazionaria.

Lunedì, invece, alle 9.30 al parco della Resistenza si svolgerà la cerimonia istituzionale, alla quale prenderanno parte delle associazioni combattentistiche e d’arma con labari e medaglieri. Renderà gli onori il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, con deposizione di una corona commemorativa al Monumento ai Caduti. Alle 10.30, nell’aula magna dell’istituto “Marconi” si svolgerà un incontro con gli studenti. Nel corso dell’iniziativa, il prefetto Rinaldo Argentieri consegnerà le medaglie d’onore a cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. Nel pomeriggio, alle 17, nell’abbazia di San Mercuriale ci sarà l’inaugurazione della mostra “Morire per l’umanità: la famiglia Ulma”, che sarà poi visitabile fino a lunedì 10 febbraio, negli orari di apertura della chiesa. Alle 17.30, nel salone comunale, verrà proiettato il docufilm “Il comandamento dell’amore” . Per concludere, domenica 2 febbraio, alle 16 nel salone comunale, l’autrice Laura Fontana presenterà il suo nuovo libro “Fotografare la Shoah. Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei”.

Meldola

Grazie alla collaborazione con l’Istituto comprensivo di Meldola, domani saranno proposte in aula una serie di letture dedicate alle classi quarte e quinte della scuola primaria “De Amicis”: lettrice Rita Aglietti, rappresentante dell’associazione LiberaMente. Martedì, alle 20.30, nella sala Versari sarà presentato in collaborazione con l’Anpi di Meldola il libro di Roberto Matatia “Dal fondo della notte”. Diario di un Imi 1943”. Il Comune, inoltre, contribuisce alla realizzazione dell’edizione 2025 del progetto educativo “Promemoria Auschwitz”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie, sostenendo le spese per il viaggio della memoria e le visite ai campi di Auschwitz-Birkenau, al Museo Storico – fabbrica di Oskar Schindler e all’ex ghetto nazista di Cracovia.

Santa Sofia

In occasione delle celebrazioni, domenica Anpi e Comune di Santa Sofia invitano la popolazione alla proiezione del film “JoJo rabbit”, che si terrà alle 20.30 nella sala Pertini (ingresso libero). Lunedì alle 10, i rappresentanti dell’Amministrazione insieme agli studenti dell’istituto comprensivo di Santa Sofia, ad Anpi, alle Associazioni Reduci e Combattenti, agli Alpini sezione “Dino Bertini”, si ritroveranno per deporre una corona al monumento a Guelfo Zamboni, console generale d’Italia a Salonicco che nella città greca, occupata dai nazisti, salvò dalla deportazione circa 350 ebrei.

Modigliana

Domenica in piazza Cesare Battisti alle 10.30 è in programma la cerimonia per la deposizione della corona di fiori alla stele commemorativa che ricorda suor Benedetta Pompignoli, proclamata “Giusta fra le Nazioni”. Lunedì, invece, al teatro dei Sozofili verrà proiettato il film “Train de vie”. Due gli appuntamenti, quello del mattino rivolto agli studenti mentre alle 20.30 è aperto a tutta la cittadinanza. Martedì alle 18 in sala Bernabei verrà presentato il libro “Diario di un Imi” di Roberto Matatia.

Bertinoro

E’ dedicato al Giorno della Memoria l’appuntamento domenicale de “I pomeriggi del bicchiere”. Protagonista sarà la scrittrice siciliana Tea Ranno con il suo libro “Un tram per la vita” (Battello a vapore), che racconta la storia di Emanuele Di Porto, sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di Roma e alla guerra. L’incontro è alle 15.30 al teatro Novelli.