Una rete di attori che mette in comune competenze diverse e complementari, un aggiornamento continuo per i docenti, attenzione all’inclusione, lavoro capillare con le scuole e una cura particolare verso gli “analfabeti musicali”: la Fondazione “Angelo Masini” di Forlì si è appena aggiudicata attraverso il Fondo sociale europeo Plus un cospicuo finanziamento della Regione Emilia-Romagna con il progetto “Le città della musica”. La proposta del “Masini”, capofila di un gruppo di 9 scuole di musica di Forlì e Cesena, si è piazzata addirittura al primo posto della graduatoria di contributi mirati a promuovere e diffondere l’educazione musicale nelle scuole, aggiudicandosi un cofinanziamento di circa 270mila euro. Fra i partner, l’Istituto musicale “Corelli” di Cesena: è iniziata nel 2021 infatti la collaborazione con “Cesena in musica”, tanto che «il progetto – commenta Giovanni Battista Ghini, presidente della Fondazione “Masini” – si intitola a buon diritto “Le città della musica”: il “Masini” afferma la sua centralità in una rete di istituzioni educative che hanno sede in diversi centri, e si conferma interlocutore principe della Regione in un percorso che mira a diffondere più largamente possibile l’educazione musicale».