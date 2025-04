Lavoro a Forlì: Forlifarma cerca una figura a tempo indeterminato, ecco i requisiti

Forlifarma Spa, ha deciso di inserire nella propria struttura organizzativa una nuova risorsa professionale esperta in amministrazione, finanza e controllo, da assumere con il ruolo di Quadro e contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. A tal fine, Livia Tellus Romagna Holding, socio unico di Forlifarma, ha quindi indetto una selezione pubblica per la definizione di una graduatoria dalla quale attingere proprio per la copertura del posto suddetto.