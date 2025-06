Lavoro a Forlì: Forlifarma assume due farmacisti collaboratori

Cresce la domanda e, di pari passo, aumenta la capacità di darvi risposta. In ottemperanza alla sua missione di servizio pubblico e in continuità con una progettualità che la sta vedendo estendere presenza sul territorio e incrementare prestazioni e servizi rivolti alla cittadinanza, Forlifarma Spa ha deciso di ampliare e rinforzare ulteriormente anche la propria rete di professionalità dedite alla tutela e alla promozione del benessere.

La Società, in sintonia strategica con il suo socio unico Livia Tellus Romagna Holding e su determinazione assunta dall’Amministratore, Vittorio Manes, ha deciso di indire una selezione pubblica al fine di formulare una graduatoria aperta per i prossimi 24 mesi, dalla quale attingere per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Farmacisti Collaboratori.

Sono due, inizialmente, quelli che, sulla base dell’esito della procedura selettiva, entreranno a fare parte da subito della pianta organica di Forlifarma Spa, andando a prestare servizio tra le 11 farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli. La graduatoria, però, resterà aperta per le eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o tempo parziale, che si rendessero necessarie durante i successivi 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

L’avviso è già pubblicato e visionabile sul portale di Forlifarma Spa (https://www.forlifarma.it/news/categories/concorsi/) e le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere presentate compilando l’allegato modello “Domanda di Partecipazione”, entro il termine ultimo e perentorio delle ore 23.59 del 22 giugno 2025. È possibile candidarsi tramite PEC all’indirizzo forlifarmaspa@assofarm.postecert.it, oppure consegnando la documentazione a mano presso gli uffici di Forlifarma Spa in via Passo Buole, 54 a Forlì.

La procedura selettiva consisterà in una prima prova scritta e in un successivo colloquio orale in presenza con la Commissione esaminatrice e il punteggio assegnato andrà ad abbinarsi a quello riservato ai titoli in possesso dei candidati.

Requisiti obbligatori, il diploma di laurea in Farmacia o equipollente e l’iscrizione all’Albo professionale dei Farmacisti.

L’inquadramento per i candidati selezionati per l’assunzione, sarà quello di Farmacista Collaboratore Livello 1 del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all’ingrosso, Laboratori farmaceutici.