FORLI’. Nella serata di ieri piene improvvise dei fiumi Lamone e Montone. «In particolar modo», informa Emilia-Romagna Meteo, «il fiume Montone nel tratto appenninico ha visto un aumento di circa 1 metro in poche decine di minuti. La soglia rossa è stata sfiorata a Rocca San Casciano, soglia arancione a Castrocaro Terme. La piena si è poi normalizzata procedendo verso la pianura arrivando a Forlì nella notte senza raggiungere le soglie di allertamento. La piena del Lamone ha interessato il medio alto Appennino, oltre soglia arancione a Marradi, oltre soglia gialla a Strada Casale mentre a Faenza l’aumento e’ stato poco significativo».

Le cause? «Le piogge di ieri pomeriggio», spiega sempre Emilia-Romagna Meteo, «non sono state particolarmente intense: solamente nell’area toscana abbiamo avuto un valore medio, di 52.8 mm a Casaglia, nella zone in cui nasce il fiume Lamone. Altrove le piogge sono state molto più blande, intorno ai 20/30 mm. I terreni sono probabilmente saturi dalle piogge degli ultimi 10 giorni e questi quantitativi di pioggia in poche ore hanno determinato questi aumenti».

Intanto nella giornata di oggi le temperature sono salite in modo improvviso nell’entroterra romagnolo. Ecco il dato delle 12.15.: 21,2 gradi a Pietracuta (Rn), 20,8 Ponte Santa Maria Maddalena (Rn), 20,3 a Roncofreddo (Fc), 20,7 a Luzzena (FC), 20,1 a Saludecio (RN). Per domani sono attese nuove piogge soprattutto nelle zone interne.