La Zambelli Srl di Galeata festeggia i 69 anni e inaugura la nuova sede a Civitella

A 69 anni esatti dalla nascita, la nota impresa di Galeata Zambelli Srl, specializzata nel settore delle pavimentazioni stradali, sposta il proprio domicilio a Civitella, chiamando a raccolta maestranze e autorità. «Sarà un giorno di festa - dichiara il presidente del consiglio di amministrazione, Alessandro Zambelli, classe 1962, ultimogenito del fondatore Pier Marino - in cui faremo anche il punto sul nostro lavoro, svolto sempre con perizia e ricco di riconoscimenti, ma anche sui progetti e le sfide future che ci attendono». La nuova sede è stata ricavata nell’area di deposito materiali ed attrezzature, posta sulla Bidentina, grazie alla ristrutturazione ed adeguamento sismico di un capannone a due piani, che sopra ospiterà gli uffici amministrativi e sotto l’archivio, il magazzino e la sala riunioni. All’evento inaugurale, in programma domani, oltre al rituale taglio del nastro e alla trentina circa di addetti, fra quadri, impiegati, tecnici e operai, saranno presenti anche i sindaci di Civitella di Romagna e Galeata, nonché i numerosi professionisti e consulenti, fra legali, commercialisti, revisori dei conti ed associazioni di categoria, che collaborano da anni al buon nome dell’impresa galeatese. «La nostra azienda - ricorda Zambelli - nasce ufficialmente il 1° gennaio 1956 come impresa individuale e acquisisce la denominazione di società a responsabilità limitata, l’attuale Zambelli srl, nel 1986. Dalle prime esperienze locali nella lavorazione della pietra, vedi il rifacimento del colonnato del Chiostro dell’Osservanza di Imola negli anni ’60, abbiamo esteso l’attività al recupero delle piazze e dei monumenti dei centri storici cittadini di tutta Italia, intervenendo su lastricati, acciottolati, selciati, porfidi, capitelli, fregi, fontane, e pavimentazioni secolari, fino al restauro di edifici monumentali e resti archeologici. I nostri committenti sono sia enti pubblici che soggetti privati». E’ proprio dalla lunga esperienza lavorativa, iniziata quasi 70 anni fa, che la famiglia Zambelli, giunta alla terza generazione d’impresa, trae le soluzioni tecniche più idonee alle opere che realizza. «Abbiamo vinto e realizzato appalti - conclude l’imprenditore - in tutti i più importanti centri italiani, come Piazza del Campo a Siena, Piazza Grande ad Arezzo, Via San Francesco ad Assisi e il centro di Spello, ma sono numerose le referenze anche nelle città di Pisa, Milano, Rapallo, Alessandria, Genova e Savona, Padova e persino Isole Tremiti».

Fiore all’occhiello della Società Zambelli Srl, che nel 2022 ha dichiarato 5,6 milioni di euro di fatturato, è il Big See Architecture Award 2024: si tratta del premio internazionale conseguito lo scorso anno come impresa esecutrice e Project Partner dei lavori di restauro e recupero funzionale di piazza Garibaldi a Bevagna in provincia di Perugia.