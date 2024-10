La visita del commissario Figliuolo nel Forlivese. “Traversara? Sono commissario alla ricostruzione dopo le alluvioni di maggio 2023”

È terminata all’imbrunire la giornata del generale Francesco Paolo Figliuolo fra Premilcuore e Portico i due comuni dell’alto appennino che ancora non aveva visitato dopo l’alluvione del maggio 2023 portano a 90 il numero di quelli complessivamente visitati. <Ho trovato tanto calore umano e pur con tutti i problemi dovuti all’esito di un’alluvione senza precedenti una grande voglia di continuare a ricostruire. Ho visitato due comuni virtuosi che hanno effettuato ormai quasi tutte le somme urgenze. Adesso è iniziata la fase di ricostruzione in cui come struttura assistiamo i comuni con la cosiddetta committenza ausiliaria. Questa giornata è stata importante anche per la possibilità di chiarire alcune tematiche sulla rendicontazione>.

Durante la visita il generale ha voluto chiarire anche i confini e le incombenze del suo ruolo. <Sono commissario alla ricostruzione legata agli eventi alluvionali del maggio 2023. In questo ambito ho inizialmente fatto un’integrazione con protezione civile con commissario allora delegato all’emergenza Bonaccini e ad oggi sono stati resi disponibili 2,7 miliardi per il territorio con circa 7 mila interventi. Poi abbiamo cercato di fare attività di prospettiva dando una mano ai comuni con la committenza ausiliaria con interventi presi in carico da Sogesit o da altre società in house Anas o Rfi. Finanziato anche opere di progettazione di ponti e di tratti di viabilità importanti ma per fare queste opere ci vuole tempo>.

Poi di nuovo una seconda alluvione lo scorso mese di settembre. <Sono solidale con coloro che hanno avuto danneggiamenti ma per quella c’è il commissario delegato per emergenza che è la presidente facente funzioni Priolo. Più avanti tornerò in quelle zone ma non ci sono andato perché in quei giorni ho coordinato dalla sala operativa gli aiuti delle forze armate ad intervenire nell’immediato. Il compito del commissario delegato è quello di effettuare lavori di somma urgenza. Ho partecipato alla videoconferenza in cui sono stati stanziati 20 milioni per lavori somma urgenza e questi fondi sono gestiti dalla Regione. Nel prossimo futuro occorrerà decidere anche come fare per i comuni che sono stati alluvionati due volte>. Riguardo alla situazione dei due comuni ha detto: <Sono presidi importantissimi ma occorre ripopolare questi territori perché altrimenti diventa difficile fare la regimazione delle acque, poi le conseguenze si pagano a valle. Questa è una regola base. A Premilcuore e Portico caratterizzati da numerosissime frane gli interventi di somma urgenza sono stati realizzati adesso ci sono quelli strutturali e quelli del Pnrr da terminare entro il 2026>.