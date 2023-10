La Viocar di Bertinoro compie 40 anni e firma la partnership con Ford Truck

Fu lui, che all’epoca era direttore di banca a Forlimpopoli, ad aprire il conto corrente alla Viocar. Ora, 40 anni dopo, Giovanni Mercadini è presidente della società di Bertinoro che ha di recente celebrato il traguardo con un importante accordo con Ford Truck. La Viocar, infatti, da 40 anni leader nella commercializzazione di veicoli industriali (l’azienda venne fondata il 7 luglio del 1983), ora è infatti concessionaria esclusiva per la Romagna, le Marche e la Repubblica di San Marino per Ford Trucks. Un accordo, quello con la casa dell’ovale blu, celebrato con una festa nella sede di via Consolare 2952, all’angolo con la via Emilia, tra test drive e la musica della banda Margò ‘80, evento a cui ha partecipato anche Paolo Cevoli.

Presidente Giovanni Mercadini, questa partnership cosa rappresenta per la vostra azienda?

Questo accordo permetterà a Viocar di offrire, agli operatori dell’autotrasporto e di quelli che lavorano nell’attività dove è previsto il rispetto della catena del freddo, tutti i veicoli che sono necessari per la loro attività. Viocar è notoriamente uno dei principali operatori nazionali nel settore dei semirimorchi frigoriferi, questi veicoli hanno necessità di un trattore stradale per essere trainati e realizzare il cosiddetto tir. I vertici di Ford Italia e della casa madre hanno valutato Viocar spa un partner in grado di rappresentare in maniera adeguata la società per competenze tecniche, manageriali e commerciali.

Qual è il core business della Viocar?

Era e sarà l’allestimento e il commercio di veicoli che operano nella catena del freddo, ovvero i semirimorchi frigoriferi che vengono allestiti in base alle diverse esigenze della clientela, la quale opera in diversi settori merceologici, che sono quelli alimentare (a sua volta questo settore ha diverse esigenze in base alle varie tipologie di prodotto, dalle carni alla frutta, ai latticini ecc.), farmaceutico, floricultura ecc.

Questo business è stato ampliato al settore degli isotermici più piccoli che vengono utilizzati per le forniture all’interno delle città, nei luoghi di villeggiatura ecc. Il prodotto Ford, trattori stradali e motrici allestite per le varie esigenze (ecologia, cantieristica, trasporto lungo viaggio, isotermici ecc.) rappresenterà a regime un terzo del nostro fatturato, ci consentirà di aumentare i ricavi del 20% su base annua nel triennio 2024/2026. Oltre alle dette tipologie di veicoli, vengono commercializzati veicoli speciali di nicchia per alcuni settori.

Effettuate anche personalizzazioni o allestimenti particolari?

In particole negli isotermici ovvero semirimorchi frigoriferi, che vengono importati prevalentemente dalla Francia, poi nell’officina aziendale vengono installati i gruppi frigoriferi tecnologia 4.0, paratie, piani mobili ecc. che sono differenti per i vari utilizzatori che operano in diversi settori merceologici che necessitano della catena del freddo, ma sono allestimenti diversificati per prodotto, inoltre le esigenze di trasporto sono diverse da operatore a operatore. Viocar, forte di una esperienza di 40 anni di attività, ha competenze per realizzare veicoli allestiti grazie alle numerose collaborazioni con altre imprese specializzate nei vari settori, relazioni consolidate in tanti anni di attività e collaborazione

Come è cambiato il mondo dei veicoli industriali tra informatica e propulsione elettrica?

L’informatica ha fatto passi da gigante, sia nei veicoli trainanti sia nei veicoli trainati, le nuove applicazioni informatiche sono talmente numerose che ci vorrebbe troppo tempo a menzionarle tutte, basti pensare alle applicazioni che hanno aumentato la sicurezza nei viaggi e il controllo in remoto della merce trasportata, mentre per la propulsione elettrica siamo ancora agli inizi, al momento le fabbriche stanno ancora cercando le migliori soluzioni.