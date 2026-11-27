«Conservazione dell’ambiente e sviluppo economico non sono in contrasto tra loro ma complementari per mantenere vivibili questi luoghi appenninici partendo dai servizi».

È il pensiero di Vannia Gava, viceministra dell’ambiente in quota Lega, durante il convegno sulla valorizzazione del Parco Nazionale tenuto ieri a Premilcuore. Di fronte ad una sala affollata ed alla presenza di molti sindaci del territorio da Sauro Baruffi di Premilcuore a Maurizio Monti di Portico, Francesca Pondini di Galeata, Emanuele Piani di San Godenzo con Giovanni Ravagli di Tredozio collegato in streaming, ha ribadito che «il Parco non è un vincolo ma un’opportunità». E soprattutto su un tema di cui si dibatte da qualche tempo come l’allargamento dei confini del Parco ha spiegato che «la decisione non è di competenza del Ministero ma da un’istanza che deve nascere nei territori».

Spalleggiata dal collega di partito Jacopo Morrone, come moderatore degli interventi, secondo cui «per l’operazione di allargamento occorrerà valutare bene gli effetti positivi e negativi con le eventuali ricadute». La viceministra Gava che, prima della riunione accompagnata dal direttore del parco Andrea Gennai ha visitato le sale dei due piani su cui è articolato il centro visita, ha aggiunto: «La conservazione dell’ambiente avviene attraverso la manutenzione seguendo regole tecnico scientifiche e curando anche gli aspetti che possono apparire secondari come la sentieristica o i muretti a secco. L’altra faccia è la promozione dei prodotti dei territori».

Nel dibattito, ricco di spunti che si è sviluppato sono state poste molte domande ad iniziare dalla presenza del lupo in queste zone anche se il direttore del Parco Andrea Gennai ha negato che ci sia stato un aumento esponenziale di questi esemplari aggiungendo che «è necessario ripensare alla mission del Parco per alleggerire alcuni aspetti burocratici perché è una macchina pubblica che deve funzionare come fosse privata». Il direttore ha anche lamentato la mancanza di un veterinario di ruolo visto che l’unica in forza «si è dimessa perché ha vinto il concorso presso l’Ausl».

Il dibattito ha anche toccato il tema assai sentito sulla realizzazione della galleria di gronda sul Rabbi con un vivace botta e risposta fra l’onorevole Jacopo Morrone e l’esponente del Mas2 nonché consigliere comunale di Forlì, Damiano Bartolini. Durante il confronto si è collegato per un breve saluto anche il presidente del Parco, Francesco Lucacci.