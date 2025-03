La StraForlì colora le strade dal centro alla periferia VIDEO E FOTOGALLERY

Una domenica mattina diversa dal solito per Forlì. Si è svolta la seconda edizione della StraForlì Run in The City, sulla distanza classica della mezza maratona (più una Family Run di 8 km). Circa 400 gli atleti che hanno partecipato. A impreziosire il tutto è arrivata la vittoria di un forlivese doc come Andrea Sanguinetti (Atletica Casone Noceto) in1h08’43”, capace di rifilare quasi 5’ al monzese Andrea Gandini (1h13’27”) e quasi 7’ all’imolese Gianluca Scardovi (Run Card, 1h15’31”). Tra le donne vittoria di Francesca Battacchi (Acquadela) in 1h’23’49” su Daniela Valgimigli (Liferunner, 1h24’40”) e Matilde Fabbri (Corrifest) in 1h’33”45. In città qualche disagio per il traffico deviato o interrotto, ma tutto si è risolto nel giro di tre ore.