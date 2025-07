La sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini e quello di Bagno di Romagna Enrico Spighi hanno incontrato a Santa Sofia il cantante Jovanotti che dopo aver passato un pomeriggio alle Terme ieri sta viaggiando da Cortona per arrivare in Friuli passando dal Monte Fumaiolo, per Bagno, Santa Sofia e altre località toccate nel percorso. Il cantante si è intrattenuto con i sindaci, chiedendo come andavano le cose e se i loro paesi erano stati toccati dall’alluvione prima di riprendere il viaggio.