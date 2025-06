La sfida di Manlio: 330 chilometri di corsa tra le montagne, anche per l’Ail

Circa 330 chilometri tra le montagne della Valle d’Aosta, con oltre 24mila metri di dislivello. Una sfida con se stesso, ma anche un’iniziativa solidale per raccogliere fondi per l’Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. E’ l’impresa per la quale si sta allenando Manlio Faccini, 31enne di Rocca San Casciano, che da qualche anno ha scoperto nel trail running, «una passione travolgente – spiega – un modo per ascoltarmi, crescere e vivere in connessione profonda con la natura». Da qui la decisione di partecipare nuovamente alla Tor des Géants il prossimo settembre.

Per l’impresa si avvarrà delle sue forze con l’allenamento, ma anche del supporto di coloro che vorranno finanziare la sua avventura che, come detto, avrà un fine benefico. Come? Attraverso la raccolta fondi sulla piattaforma “GoFundMe” oppure con una donazione (Iban IT27Z0306967973100000002714 intestato a Manlio Faccini con la causale erogazione liberale per supporto attività di promozione docufilm e donazione finale ad Ail). «Il mio obiettivo – descrive Manlio sulla pagina creata su GoFundMe – è raccontare questa impresa in modo autentico, umano, vero. Raccontarla per ispirare, per parlare di limiti da superare, di legami forti e di solidarietà concreta. Per questo ho deciso di associare al progetto una raccolta fondi a favore di Ail Forlì-Cesena, l’associazione che supporta pazienti e famiglie nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Questa causa per me è personale: porto il nome di mio zio Manlio, scomparso troppo presto proprio a causa della leucemia. E ho conosciuto Gaetano Foggetti (per 25 caposervizio del Corriere Romagna di Forlì), fondatore di Ail Forlì-Cesena, che ha condiviso con mio zio un pezzo di vita in ospedale. Oggi voglio fare la mia parte. Voglio correre per chi ogni giorno affronta una corsa molto più dura della mia».

I fondi raccolti saranno destinati a coprire i costi di realizzazione del progetto: produzione video e riprese durante la gara, montaggio, audio e color correction del documentario, spese logistiche e di comunicazione. Tutti gli utili finali, cioè quanto rimarrà dopo la copertura delle spese vive, saranno interamente devoluti ad Ail Forlì-Cesena. Sul sito www.manliofaccini.it sarà disponibile il rendiconto completo: spese, entrate, fondi raccolti e donazione ad Ail.