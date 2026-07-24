“La scuola riparte il 31 agosto”: a Forlì ammesse tutte le 763 domande presentate

Il Comune di Forlì ha concluso l’istruttoria delle domande di partecipazione al progetto regionale sperimentale “La Scuola che riparte dal 31 agosto 2026”, approvando gli elenchi degli ammessi. L’esito è particolarmente positivo: sono state ammesse tutte le 763 domande presentate dalle famiglie entro il termine del 13 luglio, senza la necessità di applicare i criteri di priorità previsti dall’avviso pubblico nel caso di insufficienza delle risorse disponibili. Tra gli ammessi figurano 46 studenti con disabilità, per i quali il Comune garantirà, come previsto dal progetto, i necessari interventi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e un’organizzazione delle attività improntata alla piena inclusione.

Nel dettaglio, 640 studenti frequenteranno le attività per l’intero periodo di due settimane, dal 31 agosto all’11 settembre, mentre 123 studenti parteciperanno per una sola settimana.