“La scuola riparte il 31 agosto”: a Forlì ammesse tutte le 763 domande presentate

Forlì
  • 24 luglio 2026
“La scuola riparte il 31 agosto”: a Forlì ammesse tutte le 763 domande presentate

Il Comune di Forlì ha concluso l’istruttoria delle domande di partecipazione al progetto regionale sperimentale “La Scuola che riparte dal 31 agosto 2026”, approvando gli elenchi degli ammessi. L’esito è particolarmente positivo: sono state ammesse tutte le 763 domande presentate dalle famiglie entro il termine del 13 luglio, senza la necessità di applicare i criteri di priorità previsti dall’avviso pubblico nel caso di insufficienza delle risorse disponibili. Tra gli ammessi figurano 46 studenti con disabilità, per i quali il Comune garantirà, come previsto dal progetto, i necessari interventi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e un’organizzazione delle attività improntata alla piena inclusione.

Nel dettaglio, 640 studenti frequenteranno le attività per l’intero periodo di due settimane, dal 31 agosto all’11 settembre, mentre 123 studenti parteciperanno per una sola settimana.

Le scuole interessate

Le attività si svolgeranno nei plessi scolastici aderenti alla sperimentazione:

IC 1 DIEGO FABBRI via G. Saffi 12

IC 1 ANELLO RIVALTI via Berti 32

IC 2 DE AMICIS Viale Libertà 23

IC 3 BERSANI Via Lambertelli 12

IC 4 MANZONI via Gorizia, 69 G

IC 4 (ex IC 9) DECIO RAGGI via Mercatore 3

IC 5 TEMPESTA Via Tevere 86

IC 6 SAFFI viale Spazzoli 67

IC 6 MELOZZO Via Turati 26

IC 7 RODARI Via Ugo La Malfa 10

IC 8 SAN MARTINO IN STRADA via dell’Appennino 496

COOP. Tonino Setola La Nave Via Don F. Ricci 3

L’offerta educativa sarà realizzata dagli enti del Terzo Settore già partner del Comune nella gestione delle attività extrascolastiche e dei servizi educativi estivi, insieme alle associazioni di promozione sociale che gestiscono i Polisportivi cittadini e i centri estivi presso i plessi scolastici, mettendo a disposizione educatori, istruttori e operatori qualificati per proporre laboratori, attività sportive, culturali, ricreative e di socializzazione.

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