La scuola primaria Don Oreste Benzi vince il Trofeo di scacchi scuola in Abruzzo

FORLI’. La scuola primaria “Don Oreste Benzi” di Forlì ha vinto il Trofeo di scacchi scuola 2025 nella categoria “Primarie maschile/mista”, che si è concluso oggi a Montesilvano, vicino Pescara. Alla manifestazione, organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana, hanno partecipato 357 squadre provenienti da 18 regioni italiane, per un totale di 1.800 studenti in gara.

«Da cinque anni abbiamo avviato un progetto, scelto dai docenti, per l’insegnamento degli scacchi in tutte le classi della nostra scuola, sia alla primaria che alla secondaria di 1° grado. – spiega Oriana Spazzoli, maestra di matematica – Un maestro del circolo scacchistico cittadino, Roberto Bartolozzi, per alcune ore al mese insegna in tutte le nostri classi, dalla prima alla quinta elementare. Abbiamo dotato ogni classe di due scacchiere in modo che i ragazzi possano giocarci anche nella ricreazione. Il gioco degli scacchi rafforza il pensiero strategico, la capacità di pianificazione, il miglioramento della memoria e la concentrazione».

La Scuola Paritaria “Don Oreste Benzi” – Primaria e Secondaria di 1° Grado – prosegue l’opera educativa avviata a Forlì nel 1850 dalle Suore Maestre di S. Dorotea. Dalla primavera del 2017 la Comunità Papa Giovanni XXIII ha preso in gestione la scuola, proponendo l’approccio innovativo della “pedagogia del gratuito”, elaborato da don Oreste Benzi e alcuni suoi collaboratori. Ente gestore della Scuola Don Oreste Benzi è l’Associazione “Amici della Scuola di Santa Dorotea”.