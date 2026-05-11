La Round Table 6 Forlì ha festeggiato il 60° compleanno

Grande partecipazione all’evento per il 60° anniversario della Round Table 6 Forlì. Presenti numerosi Past President, soci provenienti da tutto il territorio nazionale, amici del Club 41, ospiti istituzionali, tra cui il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno.

A fare gli onori di casa è stato il presidente in carica Niccolò Riccardi, che ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto e la responsabilità di proiettare la Tavola verso il futuro. “Sessant’anni non sono soltanto una ricorrenza - ha affermato Riccardi - ma un patrimonio umano, associativo e valoriale che abbiamo il dovere di custodire e rilanciare. La Round Table 6 Forlì è arrivata fin qui grazie all’impegno di generazioni di uomini che hanno creduto nell’amicizia, nel service e nel valore della partecipazione. Oggi il nostro compito è fare in modo che questa storia non resti solo memoria, ma diventi nuova energia per il futuro della Tavola e del territorio.”

Riccardi ha inoltre evidenziato la forte partecipazione dei Past President, definendola uno degli elementi più emozionanti della giornata. “Vedere così tanti Past President presenti è stato il segnale più bello. Significa che la RT6 non è solo un club, ma una comunità che attraversa le generazioni. Chi ha costruito questa storia continua a sentirsi parte viva della Tavola, e questo per noi rappresenta un valore enorme.”

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale. “La Round Table 6 Forlì rappresenta una delle realtà associative storiche della nostra città. Sessant’anni di attività testimoniano continuità, senso civico, capacità di creare relazioni e attenzione verso la comunità. È importante che realtà come questa continuino a essere presenti, vive e capaci di coinvolgere nuove generazioni nel servizio al territorio.”