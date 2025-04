La Romagna piange Papa Francesco, l’ex sindaco di Forlì lo incontrò 3 volte in 2 giorni: «Mi chiese, quante cose fate?»

Davide Drei, ex sindaco di Forlì ed ex presidente della Provincia, ha un ricordo indelebile di Papa Francesco, che ebbe la fortuna di incontrare per ben tre volte in due giorni nel 2017. «Ricordo un fine settimana memorabile. Il primo incontro con Papa Francesco è stato sabato 30 settembre 2017, in Vaticano, dove sono stato ricevuto da Bergoglio insieme ai sindaci dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Poi, domenica 1 ottobre - racconta Davide Drei - il pontefice ha fatto tappa la mattina in Romagna con la visita a Cesena, in quell’occasione ero presente nelle vesti di presidente della Provincia. Infine, la domenica pomeriggio ci siamo rivisti a Bologna, dove rappresentavo il Campus di Forlì. La cosa simpatica è che a Roma tra di noi ci fu solo un saluto, ma la domenica in piazza del Popolo a Cesena lui mi ha riconosciuto, si è ricordato di avermi visto in Vaticano il giorno prima ed è rimasto stupito. Ricordo che mi ha detto: “Quante cose fate voi sindaci?”. E’ stato un incontro commovente, pur essendo in veste istituzionale». Un momento importante nella vita dell’ex sindaco di Forlì che ha lasciato un segno indelebile e il ricordo di un uomo di spessore anche dal punto di vista umano.