La Romagna piange Papa Francesco, il forlivese di Fridays For Future e il selfie col pontefice: «Ci disse “Fate chiasso”»

«Francesco è stato un Papa molto coraggioso». Giacomo Zattini nel 2021 aveva incontrato personalmente Bergoglio al quale aveva consegnato la “Lettera agli adulti” per conto di Fridays For Future Italia.

Il ricordo

«L’ho incontrato il 25 settembre 2021 dopo lo sciopero mondiale per il clima - ricorda l’attivista forlivese - ci era arrivato l’invito direttamente dal pontefice, voleva incontrare i giovani. E’ stato un incontro veramente importante per il tema e per il movimento per il clima, a livello personale è stato emozionante. Francesco era il Papa perfetto; sul tema del clima, dell’ambiente e dell’ecologia integrale, come la chiamava lui, è stato davvero coraggioso. Ha dimostrato di avere una visione del mondo non a compartimenti stagni e nell’enciclica 2023 “Laudate Deum” è stato molto diretto sul tema dell’ambiente. Ho visto con Francesco la logica dell’uomo che può sfruttare le risorse del pianeta come vuole, ma anche una grandissima responsabilità nei confronto del Creato. Gli ho portato la “Lettera agli adulti”, l’avevo scritta con un po’ di rabbia perchè molti non ci ascoltavano - prosegue Giacomo Zattini - poi il movimento si è evoluto inglobando tutte le generazioni. La lettera era una richiesta per dare un’ispirazione ancora maggiore a tutti coloro che hanno ruoli di potere o comunque un ruolo. Papa Francesco si era interessato a cosa avevamo fatto come movimento e a cosa facevamo a Forlì. Ad un certo punto ci ha detto: “L’uomo è chino su su stesso, voi giovani dovete aiutarlo a mettersi in piedi e a proseguire il cammino guardando avanti”. E poi pronunciò la famosa frase “Fate chiasso”, riconoscendo che alcune volte bisogna andare fuori dagli schemi. Il Papa appartiene a un mondo che non mi rappresenta al 100%, però Francesco come persona mi è sembrato quasi un nonno, benevolo, una persona che umanamente mi è piaciuta e mi ha fatto sentire accolto. E’ stata un’esperienza veramente bella, poi è chiaro che lui ha fatto quello che ha potuto sul fronte climatico e ambientale. Non è stato molto ascoltato - conclude - ma ha lasciato messaggi importanti che ora qualcuno dovrà raccogliere. C’è tanto buono da prendere nei suoi insegnamenti».