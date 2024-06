La Romagna al voto: alle 23 di sabato 8 giugno affluenza del 21% a Forlì, del 18% a Cesena, del 17% a Ravenna, meno del 16% a Rimini

Secondo i primi dati forniti dalle Prefetture, alle 23 in provincia di Forlì Cesena ha votato un elettore su cinque. Nel Comune di Forlì, dove si vota non solo per le Europee ma anche per la scelta del sindaco, si supera il 21%; picco a Tredozio con oltre il 28%. In linea i dati di Cesena (poco più del 18%), inferiori invece a Rimini (15,75%) e Ravenna (17,36%), capoluoghi nei quali non si votava per le Amministrative, mentre nella collina faentina si è superato il 20% e a Lugo si è raggiunto il 22,59%.