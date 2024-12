La Regione stanzia 116 milioni per farmaci innovativi e terapie avanzate. Soldi anche per le piccole farmacie e 4 milioni all’Irst di Meldola

BOLOGNA. Farmaci innovativi e terapie avanzate. L’Emilia-Romagna ha deciso di investire in questo campo 116 milioni di euro, provenienti dal Fondo sanitario nazionale e destinati alle aziende sanitarie della regione. Nel pacchetto di finanziamento rientrano anche 600.000 euro per il sostegno alle piccole farmacie sul territorio. Lo stanziamento è contenuto in una delibera approvata in questi giorni dalla Giunta regionale, a un passo dalla scadenza. Nel dettaglio, a livello provinciale sono stati distribuiti: 30,8 milioni di euro all’Ausl Romagna, di cui quasi quattro all’Irst di Meldola; 17,3 milioni al Policlinico Sant’Orsola di Bologna; 12,8 milioni all’Ausl di Modena, di cui 3,7 milioni all’ospedale di Sassuolo; 12,5 milioni all’Ausl di Bologna; 12 milioni all’Ausl di Reggio Emilia; 6,3 milioni al Policlinico di Modena; 5,7 milioni all’Ausl di Parma; 5,4 milioni all’Ausl di Piacenza; 3,8 milioni al Policlinico di Ferrara e 3,7 milioni all’Ausl; tre milioni al Policlinico di Parma; 2,6 milioni all’Ausl di Imola; 22.622 euro all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. «Innovatività dei farmaci, accessibilità delle cure, prossimità dei servizi- elenca l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini- sono priorità inderogabili per la nostra Sanità pubblica regionale, per le quali la Regione ha investito e continuerà ad investire in futuro. Con queste risorse vogliamo continuare a garantire a chi ne ha bisogno, dai pazienti più gravi alle persone affette da malattie rare, le terapie più all’avanguardia, senza gravare sui bilanci familiari. Allo stesso tempo, rafforziamo la rete delle piccole farmacie, che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire capillarità e prossimità delle cure, specialmente nelle aree più fragili del nostro territorio».