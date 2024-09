La notte di paura di Forlì: rottura dell’argine del Montone a Villanova

Nel territorio forlivese la situazione più critica è a Villanova, con la rottura dell’argine a Villanova all’azienda Donati. La Protezione Civile è al lavoro.

Notte col fiato sospeso in città

Una notte di paura quella appena passata per Forlì, in zona San Benedetto, Via Isonzo e parti di via Gorizia, l’acqua è emersa dai tombini, ma per ora la situazione è meno drammatica rispetto al 2023. Poco dopo le 3 di questa mattina, l’acqua ha invaso via Isonzo e via Pelacano. Ha superato i marciapiedi entrando nelle case fino a 30/40 cm. Quindi l’acqua è passata verso via Gorizia per arrivare poi su via Domokos, via Val Posina, via Lunga, ma in misura minore e fermandosi fortunatamente in molti casi nei cortili.