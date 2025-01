La notte del primo gennaio riempie di botte la compagna e la manda all’ospedale: rintracciato e portato in carcere a Forlì

I Carabinieri di Forlì, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Forlì su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di “maltrattamenti e lesioni personali aggravate” verso la compagna.

L’ultimo episodio, che ha fatto emergere la situazione, si è verificato la notte del primo gennaio scorso quando i Carabinieri sono intervenuti nella loro abitazione a seguito di richiesta di aiuto - pervenuta al112 – da parte della donna che per l’ennesima volta era stata aggredita dal suo compagno. I militari, resisi conto della gravità della situazione, hanno tempestivamente richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha provveduto al suo urgente trasporto presso l’ospedale di Forlì, dov’è stata medicata per gravi lesioni. Nel corso dei successivi accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Forlì, è stata ricostruita la successione dei fatti avvenuti quella notte e sono emersi precedenti e gravi condotte in danno della donna, che andavano avanti da mesi. Da tali accertamenti è scaturito il provvedimento detentivo, emesso dal Gip di Forlì ed eseguito dai Carabinieri, i quali hanno prontamente rintracciato l’uomo che è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.