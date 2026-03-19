La morte di Bossi, Morrone: “Umberto, non molleremo mai»

FORLI’. Il leader storico della Lega Nord Umberto Bossi è morto. Il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Nord Romagna lo saluta in questo modo. «Un pensiero affettuoso e di rimpianto per il nostro ‘Senatùr’ che ci ha lasciati. Una figura assoluta, un politico autentico, un genio visionario. Ci ha trasmesso un’eredità immensa: il nostro Movimento, la Lega che è cresciuta e si è evoluta ma ha mantenuti intatti quei valori, quel patrimonio di ideali, quella coerenza che sono scaturiti dall’idea formidabile e rivoluzionaria di Umberto Bossi. Caro Umberto, un abbraccio e la promessa che non molleremo mai».