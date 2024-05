La ministra Locatelli: “Forlì-Cesena è una delle province in cui partirà il nuovo sistema di accertamento di invalidità e disabilità”

Forlì-Cesena è una delle nove province in cui partirà la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell’invalidità civile e della disabilità e della conseguente presa in carico attraverso il “Progetto di vita”».

Lo annuncia la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli che per la seconda volta torna a Forlì. «Questo è il primo passo per un approccio innovativo nella presa in carico della persona con disabilità e a breve inizierà anche la fase di formazione per tutti gli enti locali e del terzo settore - prosegue Locatelli -. Le sfide sono tante e avete anche una grande responsabilità, con il “Progetto di vita” cambia il modo di lavorare delle amministrazioni perché non saranno più le persone a bussare agli sportelli dei vostri uffici. In questo caso sono proprio le persone al centro dei servizi per superare le frammentazioni tra mondo sanitario, socio-sanitario e sociale. Si farà un salto di qualità, quindi non più solo cura, seppur importante, e assistenzialismo ma anche inclusione e valorizzazione di ogni singolo individuo». Un modello, quello che viene proposto per la provincia di Forlì-Cesena, che verrà portato all’attenzione dell’Onu e anche del G7. «La ministra devo dire che ha lasciato una traccia bellissima nel settore del volontariato, proprio per la competenza dimostrata - afferma il sindaco uscente, Gian Luca Zattini -. Presto inizierà il percorso di formazione per attuare Progetto di vita , ancora una volta dimostriamo che lavorando insieme si possono ottenere risultati. Forlì è una realtà ricca dal punto di vista del terzo settore e dei servizi, abbiamo il dovere di creare le condizioni per far in modo di accrescere e arricchire ulteriormente la nostra città sotto questo punto di vista. L’attuazione di “Progetto di vita” è un ulteriore segnale che ci fa dire che siamo sulla strada giusta».

Le nove province italiane nelle quali, a partire dal 2025, si avvierà la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento delle disabilità e del progetto di vita sono Brescia, Catanzaro, Firenze, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste e Forlì-Cesena. «Tutto questo è stato possibile grazie alla Lega che, qui a Forlì, ha saputo puntare sulle persone giuste - conclude Locatelli che non nasconde la soddisfazione per l’appoggio dato al candidato sindaco Gian Luca Zattini - e che sono state capaci di coltivare rapporti solidi con le associazioni e le diverse realtà che operano nel settore».