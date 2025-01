La Lega difende Forlì: “Da Cesena attacco scomposto su Fiera, Questura e Motorizzazione”

La Lega all'attacco per difendere Forlì e i suoi servizi. Fiera, Questura e Motorizzazione nel mirino di Cesena fanno alzare la testa ai rappresentanti locali del Carroccio, con alla testa l'onorevole Jacopo Morrone, affiancato da amministratori attuali e passati (Andrea Cintorino, Marco Catalano, Albert Bentivogli, Valerio Roccalbegni, Barbara Rossi e Simona Buda). “Il sindaco di Cesena e della Provincia Enzo Lattuca ha sottoposto Forlì a un attacco scomposto. Va bene che Cesena sia diventato co-capoluogo, non ho detto nulla al riguardo, ma non accetto che Forlì venga spogliata di servizi essenziali. La Fiera dopo anni difficili si è rialzata e adesso guardiamo a una partnership con Rimini per quanto riguarda la convegnistica. La scelta della Camera di commercio di uscire dalla compagine societaria è un errore e invito il presidente Battistini, ex assessore a Cesena, di fare un passo indietro, ascoltando anche le voci contrarie di associazioni di categoria e Fondazione Cassa dei Risparmi. Sulla Questura la Lega non farà un passo indietro: è e resterà a Forlì, cercheremo di darle una sede idonea a chi ci lavora e ai cittadini, ma lo slogan della Lega è sempre stato “Forlì città sicura”, non le toglieremo un servizio come la Questura. Anche sulla Motorizzazione sono in corso iniziative per trovare una sede adatta”.