La giornata di maltempo nel Forlivese

Come per la terribile alluvione del 2023, anche questa volta è la notte che spaventa con la previsione delle piene previste fra le 23 e le 4 di mattina. La tensione che da ieri si respira in città, non solo nei quartieri duramente colpiti dall’alluvione del maggio dello scorso anno, ha trovato conferma nell’innalzamento dell’allerta da arancione a rossa. «Gli esperti – ha detto il sindaco, Gian Luca Zattini attraverso un video sulla sua pagina Facebook – indicano per mercoledì (ieri, ndr) fino a 100 millimetri di pioggia ed i corsi d’acqua stanno superando quasi tutti la soglia 3. Questo non vuol dire che ci siano delle esondazioni o rotture di argini, ma diventa una soglia che ci deve attenzionare al massimo. Le piene sono previste nella nottata fra le 23 e le 4 di mattina. Non bisogna avere eccessive preoccupazioni perché al momento non sono previste situazioni di gravità ma l’invito è quello di non sostare nelle zone a rischio e di aver cura delle persone fisiche. Domani (oggi, ndr) ci sarà un’ultima parte di precipitazioni intense nella mattinata e poi dovremmo entrare in un concetto di attenuazione dei fenomeni. Il numero attivo anche durante la notte sarà quello della Polizia locale ovvero lo 0543.712000 che potrà dare indicazioni e accogliere le richieste da parte dei cittadini. La situazione ha purtroppo preso una piega peggiore rispetto a quello che si poteva prevedere fino a poche ore fa e non dobbiamo abbassare la guardia». La Protezione Civile ha messo a disposizione, su richiesta dell’amministrazione comunale, sacchi di sabbia che possono essere ritirati alla Fiera di Forlì, ingresso F e G, di via Punta di Ferro, 4. E’ raccomandato ai cittadini di recarsi al punto di ritiro solo nei casi di reali necessità. I sacchi verranno distribuiti fino ad esaurimento scorte. Intensa l’attività dei Vigili del fuoco che sono stati impegnati dalla nottata tra martedì e mercoledì per la gestione di numerose criticità legate al maltempo. Sono stati oltre 80 gli interventi svolti dalle squadre nella mattinata di ieri. Tra questi per il crollo parziale di un edificio in stato di abbandono in via Fossato Vecchio a Forlì, e Modigliana in via Tazzano per soccorrere ed evacuare una famiglia che a causa di una frana era bloccata in casa. Altro evacuazione in piazza Foro Boario a Rocca San Casciano per una famiglia. Ancora, sono stati chiamati in canile dove, a causa di un tombino otturato, l’acqua era salita di qualche centimetro invadendo alcuni box. La situazione è stata completamente risolta. È stata poi evacuata una famiglia a Dovadola. «Dietro la loro abitazione in campagna – spiega il sindaco, Francesco Tassinari – c’era un versamento di acqua. La via, già danneggiata dall’alluvione del 2023, era ostruita e dal momento che la famiglia è composta anche da una bimba di 6-7 mesi, è stata fatta evacuare in via precauzionale». Allagato anche il campo “Gotti” in particolare la zona che è situata sotto il livello stradale. “Libertas atletica – scrive la stessa società sportiva - è in ginocchio vanificato tutto il lavoro fatto con volontari e tanti genitori. Al Comune è stato chiesto un intervento per liberare i condotti delle fognature e dei tombini ma ancora nulla e nel frattempo i tombini non scaricano».