La fortuna bacia Dovadola: super vincita da 100mila euro alla tabaccheria edicola “Carloni”

La Dea Bendata fa tappa in Romagna e bacia Dovadola. Nel piccolo comune della valle del Montone la fortuna ha bussato alla porta della tabaccheria edicola Carloni, situata in via Giacomo Matteotti, dove un fortunato giocatore si è portato a casa una vincita da ben 100mila euro. Il colpaccio è stato realizzato grazie all’estrazione “Extra” del MillionDay, l’opzione di gioco che permette di partecipare a un secondo sorteggio di cinque numeri (da 1 a 55) utilizzando la stessa cinquina giocata per il concorso base. Corrispondendo esattamente ai cinque numeri estratti nella combinazione Extra, la schedina ha fruttato il premio massimo previsto per questa modalità. Resta al momento rigorosamente anonima l’identità del vincitore: potrebbe trattarsi sia di un cliente abituale del paese sia di un automobilista o un motociclista di passaggio lungo la Ss 67. L’episodio ha comprensibilmente acceso l’entusiasmo in paese e nella storica tabaccheria Carloni, diventata per un giorno il punto di riferimento per i cacciatori di sogni e di buona sorte.