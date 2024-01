La Finanza sgomina la banda dello spaccio nel carcere di Salerno: misure cautelari anche a Forlì

C’è anche Forlì tra le città in cui è in corso una operazione anti-droga della Guardia di Finanza. L’organizzazione controllava lo spaccio nei comuni salernitani di Bellizzi, Montecorvino Pugliano e Battipaglia e il traffico di stupefacenti all’interno del carcere “A.Caputo” di Salerno.

I militari della Guardia di Finanza di Salerno e il nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misure cautelari per 16 persone, di cui 9 in carcere e 7 ai domiciliari. Le indagini riguardano complessivamente 31 persone a cui vengono contestati, oltre ai reati in materia di stupefacenti, anche estorsione, vendita di un’arma modificata, riciclaggio attraverso l’acquisto di attività commerciali e auto di grossa cilindrata. L’esecuzione delle misure cautelari è in corso a Forlì, Salerno, Angri, Bellizzi, Avellino, Eboli, Ariano Irpino, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Santa Maria Capua Vetere e Lecce.