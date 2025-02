La diocesi di Forlì-Bertinoro prega per papa Francesco

Anche la Diocesi di Forlì-Bertinoro aderisce all’appello diffuso dalla Conferenza Episcopale Italiana-CEI, di pregare per papa Francesco e per la sua guarigione. “Rinnoviamo - si legge nella nota dei vescovi italiani - la vicinanza delle Chiese in Italia a Papa Francesco, ricoverato da venerdì 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma. Nell’affidare al Signore l’operato dei medici e del personale sanitario, ci stringiamo al Santo Padre con affetto, invitando le comunità ecclesiali a sostenerlo con la preghiera in questo momento di sofferenza”. Gli ultimi bollettini medici diramati dall’ospedale capitolino, esprimono preoccupazione per il “quadro complesso” del pontefice, colpito da polmonite bilaterale, ma indicano anche che “il suo cuore regge molto bene”. Il cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano, ma anche uno dei più grande estimatori della beata dovadolese Benedetta Bianchi Porro, in un video affidato ai social ha aggiunto che “Papa Francesco è molto sereno, ora il suo timone è nelle mani del Signore”. “Abbiamo pregato per il papa - comunica il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza - l’altra mattina dalle Clarisse di San Biagio, e nei giorni scorsi a Castrocaro, Terra del Sole e Pieve Salutare, e continueremo a farlo in occasione della visita pastorale che sto compiendo in quelle località”.