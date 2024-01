Non sono arrivate precipitazioni nevose degne di nota sull’Appennino, ma la diga di Ridracoli è comunque vicina alla tracimazione, con il livello di sforo a 5 metri. La diga contiene al momento 28.190.046 metri cubi d’acqua per un livello di 552,33 metri dell’invaso. La portata di sforo è a quota 557,3. Lo scenario, come riportato da Emilia-Romagna Meteo, è sempre suggestivo.