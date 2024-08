La battaglia contro i mozziconi della 86enne in casa di riposo: “Ne ho contati 140 fino a piazza Saffi, che tristezza la mia Forlì”

Ha contato 140 mozziconi di sigarette gettati a terra nel tragitto tra via Caterina Sforza e piazza Saffi. L’impresa è di Vincenza Bazzocchi, 86enne con una invidiabile lucidità mentale e l’elevato senso civico. «Vivo all’interno della Casa di riposo Zangheri da 13 anni – racconta –. Uscendo dal cancelletto della struttura che si affaccia su via Caterina Sforza, ho notato che il marciapiede è in uno stato di degrado. Tra le aiuole, infatti, da tre mesi c’è il cadaverino di uno scoiattolo di cui ormai è rimasta la pelle. Spesso, poi, i cani vi defecano e i loro padroni non raccolgono le feci. I mezzi per spazzare strade e marciapiedi non riescono a pulire tra le aiuole e la situazione è questa, serve uno spazzino con la scopa come una volta».

La guerra all’inciviltà delle persone che gettano a terra è una battaglia quotidiana per l’anziana. Qualche tempo fa, infatti, ha deciso di contare i mozziconi di sigaretta gettati a terra partendo dalla via intitolata alla “leonessa di Romagna” arrivando fino in piazza Saffi. «Ne ho contati 140 in tutto il percorso – assicura –. Spesso le persone che transitano o parcheggiano le macchine aprono il finestrino e dopo aver fumato buttano i mozziconi a terra, è una vergogna».