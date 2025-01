La banda dei Carrettieri esordisce a teatro a Predappio

Il corpo bandistico “I Carrettieri” terrà, per la prima volta, un concerto al teatro comunale di Predappio, sabato sera alle 21, a cui ha concesso il patrocinio il Comune. «È un’opportunità molto importante per farci conoscere in una veste e con un’esibizione abbastanza diversa dalle consuetudini – dichiara il presidente Roberto Sardi –. Con tutto il comune di Predappio, frazioni comprese, abbiamo un rapporto di collaborazione che va avanti da lungo tempo, siamo stati chiamati per molte ricorrenze, dalla festa dell’Avis a quella all’asilo Santa Rosa ma anche per celebrazioni religiose a Fiumana, Tontola, e nella chiesa di Sant’Antonio. Questo concerto ad ingresso gratuito, è un atto dovuto, come un ringraziamento verso una comunità che ha dimostrato di apprezzare la nostra musica. Infatti quando ho presentato la richiesta il sindaco Canali si è dichiarato entusiasta e disponibile».

I Carrettieri hanno una storia antica che inizia nel 1871 quando il medico Tito Bacciocchi fondò la società filarmonica, primo passo verso la costituzione del corpo bandistico. «All’interno del teatro non potranno esibirsi per problemi logistici comprensibili le fruste degli sciucaren – aggiunge Sardi – per questo motivo abbiamo dovuto variare il repertorio. Con 40 bandisti ed un organico completo di clarinetti, flauti, trombe, sax, percussioni fino al basso elettrico presenteremo un programma di 12 brani che spazia dal classico al moderno allietando la serata con brani di Zucchero, Steve Wonder, gli Abba, un omaggio al maestro Morricone, la colonna sonora di Grease per concludere con super Arbore. Ma all’interno eseguiremo anche musica classica come la marcia del grande maestro russo Shostakovich».

Alla direzione si alterneranno lo storico maestro di Santa Sofia Mauro Di Tante che per l’impegno profuso nella scuola di musica per i giovani il Comune ha insignito con la cittadinanza onoraria e due giovani di belle speranze studenti del Conservatorio, Sandra Campacci e Lorenzo Briganti. Presentatrice Maria Federica Turchi.