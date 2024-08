L’ospedale di Forlì inaugura due “gamma camere” e una risonanza nucleare

Sono state inaugurate oggi, all’ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì, due nuove Gamma Camere ed una Risonanza Magnetica Nucleare dotata di intelligenza artificiale, acquisite con due milioni e trecentocinquantamila euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR),

Erano presenti alla cerimonia Gianluca Zattini, Sindaco di Forlì, Tiziano Carradori, Direttore Generale dell’Ausl Romagna, Mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì- Bertinoro, Giorgio Martelli, Direttore della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Forlì, Stefano Sanniti, Direttore della UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica di Ausl Romagna, Emanuela Giampalma, Direttrice del Dipartimento Diagnostica per Immagini di AUSL Romagna, Federica Matteucci, Direttrice della UO Medicina Nucleare di AUSL Romagna .

I nuovi macchinari, che vanno a sostituire quelli precedentemente in uso, sono stati acquistati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell’ambito del programma aziendale di ammodernamento delle apparecchiature biomediche all’interno delle strutture sanitarie romagnole, per fornire risposte sempre più puntuali ai bisogni di salute della popolazione. L’installazione di queste nuove tecnologie rientra in un ampio programma di investimenti tecnologici, di oltre 16 milioni di euro, finanziato con i fondi del PNNR ed in corso da marzo 2023, per il rinnovo del parco tecnologico dell’Ausl della Romagna. In totale sono 33 le nuove apparecchiature per la diagnostica di precisione previste in tutti i presidi ospedalieri romagnoli, quindi nell’ambito di Ravenna (compresi Faenza e Lugo), Forlì, Cesena e Rimini (comprese Cattolica e Santarcangelo), in sostituzione di macchinari obsoleti, di cui è stata programmata la dismissione.