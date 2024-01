L’ex sindaco di Forlì Roberto Balzani presidente del Museo Storico della Liberazione a Roma

Roberto Balzani, ordinario di Storia all’Università di Bologna e già sindaco di Forlì è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione del Museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma. A rinnovare i vertici il ministero della Cultura: nel cda ci sono il professor Giovanni Orsina, ordinario di Storia Contemporanea alla Luiss “Guido Carli” di Roma; l’avvocato Antonella Di Castro, vicepresidente e assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma; la professoressa Ester Capuzzo, ordinario di Storia Contemporanea alla “Sapienza Università di Roma”; il professor Giovanni Oliva, storico già preside del Liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino e assessore alla Cultura nella Giunta regionale del Piemonte presieduta da Mercedes Bresso.

“Poche settimane dopo la scadenza della vecchia governance, abbiamo provveduto a nominare un nuovo presidente, nella figura autorevole del professor Roberto Balzani, e il nuovo cda composto da importanti studiosi. Attendo ora che il Comune di Roma provveda a comunicare il proprio componente. Le polemiche di qualche giorno fa sono state davvero sorprendenti e strumentali, tenuto conto che in passato si è impiegato quasi un anno per procedere ad analoghe nomine senza che nessuno fiatasse. Buon lavoro al nuovo presidente e ai nuovi consiglieri, ai quali il ministero farà avere tutto il sostegno necessario affinché il Museo della Liberazione possa continuare a essere parte importante della storia della Nazione”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ringraziando il professor Antonio Parisella per l’impegno di molti anni.