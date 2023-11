L’ex Itas “Saffi” all’asta: diventerà uno studentato

La Provincia di Forlì torma a mettere in vendita l’edificio dell’ex Itas “Saffi” in via Giorgina Saffi e spera di farlo diventare uno studentato. Inutilizzato dal 2011 quando gli studenti hanno lasciato il palazzo perchè inagibile e in seguito alla fusione degli istituti superiori “Saffi” e “Alberti”, per l’edificio in centro storico si pensa a un futuro sempre legato all’istruzione, ma come studentato, non come scuola. La Provincia aveva già fatto alcuni bandi andati deserti, tanto da rimuoverlo dai beni alienabili. Ora però è arrivato il cambio di rotta e mercoledì quando nella sede di piazza Morgagni si inizierà a parlare del bilancio, si presenterà un piano di beni alienabili che comprenderà anche lo storico edificio disposto su quattro piani. Verrà realizzato un bando pubblico, ma la sua destinazione non uscirà dal campo dell’istruzione: infatti l’idea della Provincia è quella di farci un luogo per sopperire alla carenza di posti letto.

Storica sede dell’Itas “Saffi”, fu dichiarato inagibile per carenze strutturali. «È stato utilizzato per scopri didattici fino al 2011 – spiega la vice presidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica Valentina Ancarani –. In passato si è tentato di venderlo, ma l’asta è sempre andata deserta. Adesso abbiamo pensato di riproporlo: sarà inserito nel piano alienazioni del prossimo bilancio che andrà in presentazione mercoledì prossimo e che sarà in approvazione verso metà dicembre. Verrà inserito con un vincolo a studentato, quindi con una destinazione ben precisa. L’obiettivo è rimetterlo a disposizione, trovare un investitore che possa riqualificare un edificio molto importante, situato nel cuore della città, con una funzione nuova, sempre legata al tema della formazione e istruzione, però con la finalità di studentato, visto che il fabbisogno dei posti letto e della ricezione per gli studenti è reale per Forlì».