L’attrice Micaela Ramazzotti in vacanza a Premilcuore

È un’estate di celebrità per Premilcuore. Dopo lo storico passaggio del Tour de France, il masterclass dell’Altchuler School Music di Boston e le “Vacanze in lirica” del soprano Wilma Vernocchi ecco l’attrice Micaela Ramazzotti che insieme alla famiglia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. L’attrice che in carriera che già ricevuto importanti riconoscimenti come il David di Donatello, cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro, due Ciak d’Oro e che ha anche esordito alla regia con il film “Felicità” che all’80ª Mostra internazionale del cinema di Venezia ha vinto il premio Spettatori, è venuta a salutare la sua press agent ed amica Cristiana Zoni. originaria di Premilcuore dove ha casa, in cui ritorna da Roma quando ne ha l’occasione. «Il paese è stupendo – ha detto Micaela Ramazzotti uscendo dall’Albergo dove è alloggiata – e si mangia divinamente».