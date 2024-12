L’Asd Corri Forrest aiuta la terapia assistita con animali a Pediatria

Alla presenza di Enrico Valletta, Primario del reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Forlì, di Elena Vetri, della direzione medica del Presidio Ospedaliero di Forlì e vice direttrice ospedale di Forlì, di Silvia Corvini , psicologa psicoterapeuta esperta in terapia assistita con animali e IAA, responsabile area Interventi Assistiti con Animali Pet-therapy della Fondazione Opera Don Pippo e responsabile progetto “Dog-tori e un doc-gatto!”, di Raffaella Pirini, medico veterinario esperto in IAA, responsabile sanitario del monitoraggio benessere animale del progetto “Dog-tori – è un doc-gatto!”, l’Asd Corri Forrest ha consegnato ufficialmente i proventi delle donazioni degli sponsor e dei partecipanti all’evento raccolti durante la manifestazione sportiva, circa 4.500 euroForlì, l’Asd Corro Forrest. “Quest’anno - spiegano i soci di Corri Forrest- nonostante il meteo molto complicato, la partecipazione alla Fuga Forrest, anche in virtù delle preiscrizioni, ha portato circa 800 iscritti tra podisti, ciclisti, camminatori, bambini e anziani, amici a 4 zampe e persone “speciali”. L’Asd Corri Forrest ormai da anni è sempre più vicina alle realtà più bisognose del territorio, con il suo più importante evento stagionale, la “Fuga Forrest “ manifestazione sportiva competitiva (da quest’anno) e ludico motorio svolto a Terra del Sole.” In occasione della donazione, sono stati presentati i progetti di interventi assistiti con animali (Pet-Therapy) che si realizzeranno presso l’ospedale “Morgagni–Pierantoni” di Forlì.