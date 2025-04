L’aereo di Carlo e Camilla atterra a Forlì VIDEO GALLERY

Atterraggio reale all’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. Sono le 12.44 quando l’aereo di Stato britannico, con a bordo re Carlo III e la regina Camilla, tocca il suolo dello scalo di via Seganti. I reali sono ufficialmente in Romagna. A fare da apripista all’aeromobile con la bandiera del Regno Unito è stata scelta un’auto d’epoca, una Gm azzurra messa a disposizione da un collezionista di Cusercoli. Carlo e Camilla scendono la scaletta di chiaro vestiti per la visita a Ravenna.

A fare gli onori di casa, il prefetto Rinaldo Argentieri e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Per il primo cittadino una stretta di mano a king Charles e un omaggio floreale (un bouquet di ranuncoli, rose rosa, margherite e tulipani bianchi) alla regina consorte. E poi il viaggio è proseguito verso Ravenna.

E per il sindaco Gian Luca Zattini, è stata “una grande emozione e un grande onore poter accogliere i Reali del Regno Unito in Romagna”. Forlì e il suo aeroporto, sottolinea, “sono ancora una volta al centro dell’attenzione internazionale, in rappresentanza di quello spirito di accoglienza che caratterizza da sempre il nostro territorio e la sua gente”. La visita dei Reali britannici in Romagna, “oltre al valore diplomatico, testimonia la grande vicinanza tra i nostri popoli e la sensibilità che la Corona britannica ha sempre riservato all’Italia e alla sua lunga storia. Una storia che ci accomuna con forza ai valori della grande famiglia europea”. Alla Regina Camilla è stato consegnato un mazzo di fiori, rose, ranuncoli, margherite e tulipani.