Inseguimento nella notte, speronata Volante della Polizia

Hanno speronato la Volante della Polizia che li inseguivano, poi quando sono stati bloccati due sono riusciti a scappare, gli altri due sono finiti denunciati per ricettazione in concorso. Si tratta di due minorenni residenti nel Forlivese, anche se pare plausibile che nel giro di poche ore anche gli altri due occupanti verranno identificati. Si trovavano su un’auto rubata nelle colline forlivesi.

Una notte movimentata quella tra lunedì e martedì sulle strade della città. Tutto ha avuto inizio intorno alle 3 quando in viale salinatore la Volante ha incrociato un’utilitaria di piccola cilindrata che procedeva a fari spenti. La pattuglia si è subito messa al suo inseguimento, prima utilizzando i lampeggianti, poi non avendo riscontri anche con le sirene, ma la vettura ha percorso a forte velocità la zona della piscina comunale, tra via Turati, via Aldo Moro, prima di immettersi in via Decio Raggi dove sfruttando la strada rettilenea, gli agenti sono riusciti ad affiancarla, ma il conducente ha speronato la macchina di servizio nella zona di Carpena.

Finalmente poco dopo l’inseguimento si è concluso con i fuggitivi che sono stati fermati. In pochi secondi le due persone che si trovavano sui sedili anteriori sono scese e sono fuggite, mentre sono rimasti nelle mani della polizia i due che erano sul sedile posteriore, un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni, che sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Ora la Polizia dovrà dare un nome ai due che sono scappati.