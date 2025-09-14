Infermieri stremati, allarme anche a Forlì

Turni massacranti, ferie negate e regolamenti penalizzanti. Il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind descrive così le condizioni in cui lavorerebbero gli infermieri dell’Ausl Romagna. Condizioni definite “insostenibili” rispetto alle quali si chiede un cambio di passo alla Direzione. «Il disagio degli infermieri è ormai sotto gli occhi di tutti – affermano –: a livello nazionale, e in particolare all’interno dell’Ausl della Romagna, le dimissioni volontarie sono in forte aumento. Una tendenza che preoccupa e che affonda le radici in un contesto lavorativo sempre più oppressivo, in cui la conciliazione tra vita privata e professionale diventa impossibile».