Infermieri stremati, allarme anche a Forlì

«Oltre a questo – prosegue il sindacato –, l’Azienda ha recentemente introdotto un Regolamento sulle prestazioni orarie aggiuntive che, invece di incentivare la disponibilità del personale, pone vincoli tali da renderle quasi impraticabili. Non meno critico è il tema del Regolamento mensa, che limita l’accesso ai pasti attraverso fasce orarie non previste dalla normativa contrattuale, impedendo di fatto a molti lavoratori di usufruire dei servizi previsti. Il sindacato chiede l’eliminazione di queste restrizioni e la possibilità di cumulare i buoni pasto, come già accade in molte altre realtà sanitarie. In un momento in cui la crisi del personale sanitario è diventata un’emergenza nazionale, rendere la professione infermieristica più attrattiva non è più rimandabile. Serve un cambio di passo, fatto di scelte concrete: riconoscimento, dignità, rispetto dei contratti e dei tempi di vita dei lavoratori».