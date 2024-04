Infermieri dall’estero? A Forlì non c’è emergenza

Se la Lombardia sta cercando infermieri in Sudamerica per sopperire alla carenza di personale, l’Emilia-Romagna e la provincia di Forlì-Cesena non possono dormire sonni tranquilli, anche se non si è di fronte a un’emergenza e i servizi sono tutti coperti dai professionisti presenti. Per il futuro, però, vista la crescente propensione di laureati in professioni infermieristiche a rivolgersi al settore privato o all’estero, bisognerà pensare a come trattenere e rendere più allettante il settore della sanità pubblica per non trovarsi in difficoltà. Lo sa bene Marco Senni, presidente dell’Ordine professioni infermieristiche di Forlì-Cesena. «Ho sentito quello che sta portando avanti la regione Lombardia e un po’ mi preoccupa – spiega –. Noi in questo momento non siamo in questa fase da dover reclutare infermieri all’estero. Certo, se penso ai vari servizi in più, anche in virtù del decreto ministeriale 77, allo sviluppo dei servizi territoriali, sicuramente la necessità di infermieri professionisti esiste. La risposta alle necessità organizzative in questo momento qui da noi c’è, però stiamo vedendo che alcuni colleghi lasciano il servizio sanitario pubblico per esperienze private, perchè cambiano lavoro o perchè vanno all’estero. Ci lasciamo “scappare” professionisti che sono stati formati dalle nostre università, sui quali è stato fatto un investimento importante. Ciclicamente la questione della carenza di personale si ripresenta quindi non è giusto neanche definirla emergenza. Non possiamo pensare che sia una soluzione andare a prendere professionisti dall’estero, è un problema molto più complesso. C’è poi il tema di non mettere l’obbligo di iscrizione all’Ordine per sottostare alle norme previste per chi viene dall’estero. Verrebbe fatto un mero elenco regionale e questo preoccupa perchè non riusciremo a mappare il numero di colleghi nel territorio, non ci sarebbero tutti quei livelli di garanzie che il cittadino deve avere».