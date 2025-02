Nella giornata di ieri i Carabinieri di Forl ì hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’arresto di una persona per “furto aggravato” e la denuncia di altre due per “ ricettazione, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale”.

L’arresto, operato dai Carabinieri della Stazione di Ronco, è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando i militari sono intervenuti in un supermercato dell’area “Punta di Ferro” dove, su segnalazione del personale di vigilanza, è stato bloccato un uomo che poco prima, previa rimozione dei sistemi di antitaccheggio, aveva rubato merce, per un valore di diverse centinaia di euro, nascosta in zaini e nelle tasche interne di più giubbotti che indossava. La merce, interamente recuperata, è stata subito restituita.