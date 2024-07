Incidente mortale in Grecia: ferita coppia di forlivesi

Doveva essere una vacanza all’insegna del relax invece si è trasformata in un incubo che sarà impossibile dimenticare. Due forlivesi, Carlotta Nanni ed il marito Nicolò Lazzari, sono infatti stati coinvolti in un incidente stradale in cui hanno perso la vita gli occupanti dell’altra vettura, due greci di circa 30 anni. Teatro della tragedia è l’isola greca di Paros, perla delle Cicladi, scelta dalla coppia di Forlì come meta per le proprie vacanze che dovevano essere scandite da sole e mare cristallino.

Era da poco passata la mezzanotte di venerdì quando l’auto su cui viaggiavano i due forlivesi si è scontrata frontalmente con quella guidata dai due amici greci. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a questi ultimi: sono infatti morti sul colpo e per liberarli dalle lamiere della vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I due turisti italiani sono rimasti feriti e trasportati nel più vicino ospedale ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Ad avere la peggio è stata la donna che, a distanza di sei giorni dal drammatico schianto, è ancora ricoverata all’ospedale dopo che è stata operata ad una vertebra. Il marito, invece, è entrato in sala operatoria per essere operato ad un piede e ha riportato anche una frattura alla spalla. I due coniugi forlivesi erano in vacanza assieme alle due figlie piccole che, fortunatamente, al momento dell’incidente non erano sull’autovettura con i genitori.