Incidente in moto, muore 26enne davanti agli occhi di un amico. Il cordoglio della Pallacanestro Forlì

Drammatico incidente in moto in viale Bologna. Un ragazzo di 26 anni di Forlì, Nicolò Ulivi, conosciutissimo in città e nell’ambiente della pallacanestro, ha perso la vita nello schianto contro un palo mentre era in sella alla sua Ducati Monster. Inutili gli immediati soccorsi che gli hanno prestato prima alcuni testimoni, poi il personale del 118. Il massaggio cardiaco praticato a lungo si è rivelato purtroppo vano.

La dinamica

Intorno alle 17 il ragazzo si trovava all’altezza di Villanova, in viale Bologna. A distanza di qualche decina di metri un amico: finito il lavoro avevano preso ognuno la propria moto per andare a fare un giro. In quel tratto di via Emilia rettilineo, il drammatico incidente. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Forlì, intervenuta per i rilievi di legge, la Ducati è uscita di strada finendo contro un palo della luce e spezzandosi in tre pezzi, uno dei quali è finito contro la cancellata di una casa. Una donna è uscita attirata dal rumore e ha prestato, in virtù di una esperienza nei vigili del fuoco, le prime cure mediche: l’assenza di battito cardiaco ha subito obbligato a praticare il messaggio cardiaco. Pochi secondo dopo è arrivata una ambulanza dell’Elcas di passaggio e un operatore sanitario ha proseguito il massaggio. Inutilmente. L’arrivo dei medici del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Il ricordo

In serata è arrivato il cordoglio della Pallacanestro Forlì che, in una nota «si stringe attorno alla famiglia Ulivi per la tragica scomparsa di Nicolò. Nicolò non era un semplice appassionato di pallacanestro e da giovane giocatore delle giovanili forlivesi, ha coniugato le sue due più grandi passioni, quella per il basket e la fotografia, calcando il parquet del Palafiera con la sua macchina fotografica al collo e raccontando, con la sua sensibilità, le gesta dei biancorossi per le pagine social del media Panorama Basket. Una tragica perdita che ci ha lasciati tutti sgomenti. Ad Albertina e Deris le più sentite condoglianze. La terra ti sia lieve. Ciao Nicolò, oggi scendi in campo con noi. ??».