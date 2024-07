Incidente in A14 tra Forlì e Faenza: una bambina all’ospedale, sette persone coinvolte

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 10:40 per un incidente stradale tra tre autovetture che si tamponavano in A14 al chilometro 71+700 in carreggiata nord in direzione Bologna tra Forlì e Faenza. I Vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza lo scenario e le vetture (una a gpl). Sette le persone coinvolte di cui una bambina che veniva trasportata precauzionalmente in ospedale, illesi i restanti occupanti.

Importanti le ripercussioni sulla viabilità per la chiusura di una corsia, che causava una coda di qualche chilometro. Presente la polizia stradale.