“Incentivi a chi abbatte le nutrie, un pericolo per i corsi d’acqua in Romagna”: la proposta del consigliere regionale Pompignoli

“Incentivi per le attività di controllo e abbattimento della nutria e di altri animali fossori”.

A chiederlo è il consigliere regionale e candidato di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pompignoli, che sollecita “una presa di posizione importante da parte della Regione contro l’attività dei mammiferi fossori che compromettono gravemente la stabilità arginale dei nostri fiumi.”

“Ci vogliono interventi risolutivi contro questi animali per prevenire in maniera seria i collassi arginali in tutta la Romagna. Il problema esiste da anni e rappresenta un pericolo concreto sia in termini di sicurezza idraulica che per la nostra agricoltura. Ecco perché un primo passo per mantenere la funzionalità e la stabilità dei corsi d’acqua deve essere quello di prevedere nei bandi regionali sull’eradicazione della nutria, incentivi a favore dei soggetti abilitati all’attività di prelievo. Non solo, è importante sburocratizzare le procedure e rendere le operazioni più snelle, oltre a sollecitare il coinvolgimento in questi piani di abbattimento degli ambiti territoriali di caccia, delle associazioni venatorie e degli istituiti venatori privatistici, delle organizzazioni professionali agricole e dei consorzi di bonifica, ma anche delle Province. La Regione ha già i poteri per rafforzare il contrasto di questi pericolosi animali, soprattutto agendo sugli incentivi economici. È bene che lo faccia e anche in fretta, perché a rischio c’è la tenuta e la sicurezza della nostra Romagna”.