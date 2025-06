Alle 13.50 di oggi, sabato 14 giugno, tre squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute in via Grigioni per un incendio sviluppatosi in una azienda di rifiuti. Le squadre hanno operato per arginare e contenere le fiamme che hanno coinvolto dei rifiuti all’esterno dell’azienda all’interno di una vasca di contenimento evitandone la propagazione alla vicina struttura. Nessuna persona coinvolta.