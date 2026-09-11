Incendio in una villetta a Civitella, due persone ferite e trasportate in ospedale

Questa mattina alle 8 due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via Pisacane, nel comune di Civitella di Romagna, a causa di un incendio che ha interessato un appartamento situato al piano terra. Le squadre sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme, che avevano coinvolto una parte dell abitazione, e hanno successivamente svolto le operazioni necessarie per la messa in sicurezza dell area. Nel corso dell evento due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate presso l ospedale di Forlì per le cure del caso. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. La causa è probabilmente un cortocircuito.