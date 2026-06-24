Incendio in un condominio, evacuate 19 persone

Nella serata dimartedì, alle 21.30, tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenute in via Donizetti a Forlì a causa di un incendio all’interno di un edificio. Le fiamme hanno coinvolto un quadro elettrico, generando una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso la tromba delle scale, bloccando i residenti all’interno della struttura. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’evacuazione di 19 persone di cui 3 minori, una delle quali è stata messa in salvo dall’ultimo piano tramite l’utilizzo dell’autoscala. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Sul posto, oltre al personale del Comando, sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia di Stato per quanto di loro competenza.